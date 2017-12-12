В американском Сенате требуют отставки Трампа из-за сексуального скандала

Сразу пятеро представителей американского сената призвали главу Белого дома Дональда Трампа сложит свои полномочия в связи с информацией о том, что в прошлом он домогался женщин. Как передает replyua.net со ссылкой на Еspreso.tv, об этом сообщается в материале издания Politico. «Президенту Трампу необходимо уйти в отставку. Эти утверждения являются совершенно достоверными и многочисленными. Мне приходилось слышать эти показания женщин, из них многие находились в состоянии отчаяния», - заявила сенатор Кирстен Джилибринд в интервью CNN.
Подобные призывы озвучили сенаторы Берни Сандерс, Джефф Меркли, Рон Вайден и Кори Букер. Они все призвали Трампа уволиться после отставки сенатора Эла Франкена, которому также были предъявлены сексуальные домогательства. «Эл Франкен сделал правильную вещь и ушел в отставку, пришло время подать в отставку и Дональду Трампу», - скзав Букер.
Покидая свою должность, Франкен, обвиняемый в нескольких эпизодах домогательств, сказал, что как это ни иронично звучит, но «человек, который на пленку щеголял своей историей сексуальных домогательств, сидит в Овальном кабинете».