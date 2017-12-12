В Пентагоне засомневались в выводе из Сирии российских войск

Чиновники Пентагона со скепсисом оценили заявления главы Кремля Владимира Путина о том, что российские войска в скором времени будут выведены из Сирии. Как передает replyua.net, с таким заявлением выступил полковник Роб Мэннинг, занимающий должность пресс-секретаря американского Министерства обороны. В том числе, с его слов, заявления, звучавшие из Кремля, достаточно часто не соответствуют фактическому сокращению войск, передают корреспонденты «Радио Свобода».
При этом в Пентагоне добавили, что в свое время Владимир Путин уже выдавал подобные приказы. Так, в марте прошлого года он отдавал приказ о начале вывода основной части военного контингента из Сирии, хотя никаких признаков этого не было видно.
Как уже сообщалось, вчера, 11 декабря, президент РФ Владимир Путин прибыл на базу Хмеймим в Сирии и объявил о выводе российских войск из страны. О снижении количества российских военнослужащих в Сирии Путин объявлял уже два раза. Но в российском Минобороны ранее никогда не называло численность группировки и не предоставляли информации о том, какая ее часть выводится.