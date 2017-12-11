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Карпентер: «Россия захватит всю Украину, если США не предоставят ей оружие»

Карпентер: «Россия захватит всю Украину, если США не предоставят ей оружие»
Майкл Карпентер, бывший заместитель министра обороны США, сделал заявление о том, что Соединенные Штаты должны предоставить Киеву противотанковые комплексы «Джавелин», что укрепит линию обороны ВСУ на Донбассе, но, если этого не произойдет, Россия попытается захватить всю Украину, передает replyua.net со ссылкой на 24 канал.

«Если США предоставят Украине противотанковые ракетные комплексы «Джавелин», это может укрепить линию обороны на Донбассе. Ситуация будет выглядеть несколько по-другому. Россия не сможет контролировать и пересекать линию. Это правильно. Мы должны позволить украинским солдатам защищать свои земли», - подчеркнул Карпентер. По его словам, если Соединенные Штаты не передадут Киеву оружие, Россия захватит не только Донбасс, но и всю Украину, поскольку она не будет думать об ограничительных мерах, и границы между странами перестанут существовать.

«Передача оружия – правильное решение Соединенных Штатов. И я не думаю, что оно спровоцировало бы агрессию», - добавил Карпентер. Напомним, что о предоставлении оружия Украине в США говорят уже три года, однако дальше разговоров дело пока не идет.
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