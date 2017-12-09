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Трамп: «Я не буду защищать страны НАТО, которые не платят»

Трамп: «Я не буду защищать страны НАТО, которые не платят»
Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что не намерен вставать на защиту стран-членов Североатлантического альянса, которые «не платят» за свое присутствие в этой организации, передает replyua.net со ссылкой на РИА Новости. По мнению американского президента, его страна не должна приобщаться к войне из-за страны, которая «даже не платит» за свою безопасность.

«Я сделал им намек на то, что если вы не платите, тут вас не будет. За это меня раскритиковала пресса, журналисты заявили, что Дональд Трамп грубо поступает с нашими партнерами. Но на самом деле грубы они, если не платят. К примеру, у нас есть страна, которая не платит, потом эта страна начинает заигрывать с кем бы то ни было − с Россией? Страна не платит, ее политика становится агрессивной, и мы оказываемся в Третьей мировой войне из-за какой-то страны, которая даже не платит», − заявил Трамп, выступая перед участниками митинга во Флориде.

Следует напомнить, что именно Соединенные Штаты Америки финансируют большую часть потребностей Североатлантического альянса. Дональд Трамп не один раз критиковал альянс и требовал, чтобы союзники вносили большую сумму за свою безопасность.
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