Президент США одобрил новые санкции против России

Дональд Трамп, глава Соединенных Штатов, одобрил еще один пакет антироссийских санкций, и это решение принималось Советом национальной безопасности при Белом доме, сообщает replyua.net со ссылкой на Politico.
При этом издание ссылается на свои собственные источники – якобы об одобрении пакета санкций рассказал высокопоставленный чиновник из администрации американского президента. Вашингтон введет новые ограничительные меры против Москвы за нарушение условий договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Под санкции попадут российские компании, которые оказывали технологическое содействие в разработке запрещенных договором крылатых ракет. По словам чиновника из администрации, помимо введения нового пакета санкций, власти поручат Пентагону приступить к исследованиям и к разработке новейшей ядерной крылатой ракеты, которую можно производить в соответствии с договором.
Нужно отметить, что эту поправку внесли совсем недавно – во время принятия оборонного бюджета Соединенных Штатов. Напомним, что первые санкции против РФ Запад ввел еще весной 2014 года – такое решение было принято из-за аннексии Крыма.