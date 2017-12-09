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Президент США одобрил новые санкции против России

Президент США одобрил новые санкции против России
Дональд Трамп, глава Соединенных Штатов, одобрил еще один пакет антироссийских санкций, и это решение принималось Советом национальной безопасности при Белом доме, сообщает replyua.net со ссылкой на Politico.

При этом издание ссылается на свои собственные источники – якобы об одобрении пакета санкций рассказал высокопоставленный чиновник из администрации американского президента. Вашингтон введет новые ограничительные меры против Москвы за нарушение условий договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Под санкции попадут российские компании, которые оказывали технологическое содействие в разработке запрещенных договором крылатых ракет. По словам чиновника из администрации, помимо введения нового пакета санкций, власти поручат Пентагону приступить к исследованиям и к разработке новейшей ядерной крылатой ракеты, которую можно производить в соответствии с договором.

Нужно отметить, что эту поправку внесли совсем недавно – во время принятия оборонного бюджета Соединенных Штатов. Напомним, что первые санкции против РФ Запад ввел еще весной 2014 года – такое решение было принято из-за аннексии Крыма.
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