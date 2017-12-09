России не избежать наказания: Трамп подготовил невиданный удар в спину Путину

Американский президент Дональд Трамп подписал указ, предусматривающий новые антироссийские санкции в связи с нарушением Москвой договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Как передает replyua.net, соответствующую информацию распространили журналисты издания Poltico сославшись на высокопоставленного чиновника администрации. В том числе, он отметил, что новые санкции введены с целью заставить руководство РФ выполнять положения договора о ядерных вооружениях времен «холодной войны».
Кроме того, источник сообщил о планах министерства торговли США «наказать российские компании, предоставившие технологии, чтобы помочь разработать новое оружие, которое было запрещено договором». В соответствии с этим, в Белом доме хотят продемонстрировать главе Кремля Владимиру Путину серьезное отношение в администрации Трампа к факту нарушения договора, подчеркивается в статье издания.
Ранее сообщалось о возможности США финансово прекратить существование «близкого круга» российского президента Владимира Путина после обнародования самого масштабного доклада об «индивидуальных санкциях» против олигархов и чиновников из России.