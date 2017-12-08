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Американское посольство в Иерусалиме появится не ранее 2019 года – Тиллерсон

Американское посольство в Иерусалиме появится не ранее 2019 года – Тиллерсон
Для переноса посольства Соединенных Штатов Америки из Тель-Авива в Иерусалим нужно время, и не стоит думать, что это произойдет в нынешнем или следующем году. Как передает replyua.net, такое заявление в Париже озвучил глава Госдепартамента США Рекс Тиллерсон.

«Госдепартамент получил задание от президента начать этот процесс. Но для того, чтобы посольство открылось, понадобится время. Нужно приобрести соответствующее место, создать проект здания. Сейчас я могу предположить, с какими трудностями мы столкнемся. После этого мы приступим собственно к строительству. То есть, речь не идет о том событии, которое может случиться в этом году, и даже в следующем, однако президент на самом деле хочет, чтобы мы уверенно продвигались в вопросе переноса посольства», – заявил Тиллерсон.

Глава американской дипломатии подчеркнул, что факт признания Вашингтоном Иерусалима столицей Израиля не определяет «окончательный статус» города. Поэтому Соединенные Штаты дали понять, что вопрос границ Иерусалима будет оставаться предметом переговоров между Израилем и Палестиной, сказал госсекретарь.
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