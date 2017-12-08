Тиллерсон – журналисту: аннексия Крыма не является свершившимся фактом

Американский государственный секретарь Рекс Тиллерсон завил, что утверждение, согласно которому аннексия Россией Крыма – это свершившийся факт, не соответствует действительности, так как Соединенные Штаты и страны Запада не признали законность оккупации и аннексии украинского полуострова. Как передает replyua.net со ссылкой на «Укринформ», такое мнение американский высокопоставленный чиновник озвучил в Вене на пресс-конференции со своим австрийским коллегой Себастьяном Курцом.
«В первую очередь, я хочу сказать, что точка зрения о том, что все в мире считают, что факт аннексии Крыма Российской Федерацией является окончательным. Но это не является правдой, это не свершившийся факт. Факт того, что одна страна незаконным образом, занимает территорию другой, не свидетельствует о том, что мы принимаем это», — ответил Тиллерсон в ответ на вопрос журналиста The New York Times. Вместе с тем, журналист акцентировал внимание на том, что «большая часть стран мира считает, что это свершившийся факт, и санкции не вынуждают Россию шевелиться».
Руководитель Госдепартамента США также заявил, что его беспокоит продолжающимися нарушениями прав человека в Крыму.