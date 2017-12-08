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Трамп установил еще один исторический рекорд для США

Трамп установил еще один исторический рекорд для США
Дональд Трамп, глава Соединенных Штатов, установил еще один антирекорд.

Как информирует replyua.net со ссылкой на американские СМИ, по данным социологического опроса, проведенного центром Pew Research Center, рейтинг американского главы упал до рекордных 32 процентов – это самые низкие цифры за всю историю наблюдений. Отмечается, что только 32 процента американцев, участвовавших в опросе, заявили о том, что одобряют работу Дональда Трампа. 63 процента опрошенных недовольны действиями американского лидера. В августе рейтинг Трампа упал до рекордных на тот момент 34 процентов одобрения.

Напомним, что ранее один из американских исследовательских центров установил, что в первые десять месяцев своего президентства Трамп побил рекорды всех остальных президентов США в так называемом рейтинге неодобрения. Новый опрос проводился с конца ноября по начало декабря. В нем приняли участие 1 тысяча 503 совершеннолетних гражданина США. Погрешность составляет 2,9 процентных пункта.
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