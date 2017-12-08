Нумерологи заявили о грядущем апокалипсисе из-за снимка НАСА

Агентство НАСА обнародовало лучший, по мнению специалистов, астрономический снимок, однако эта фотография вызвала беспокойство у исследователей-любителей, которые заявили, что снимок – это доказательство грядущего апокалипсиса. Как передает replyua.net, нумерологи разглядели в снимке туманности Карина признаки конца света.
Нужно отметить, что эта туманность находится в семи с половиной тысячах световых лет от Земли. По мнению нумерологов, ужаса ситуации добавляет и название объекта, скрывающего молодую звезду в гигантском пылевом столбе на снимке — Herbig-Haro 666. Как известно, это число издавна считается дьявольским. Нумерологи заметили, что дата публикации снимка, 6 декабря, также складывается в число 12, а оно известно своими «магическими свойствами».
Впрочем, даже ученые с мировыми именами заявили, что опубликованный снимок действительно может вызывать некую тревогу: изображение похоже на улей, однако оно выглядит зловеще и пугающе. В НАСА, между тем, подчеркнули, что такая гигантская колонна образуется из потока массивных молодых звезд, и часть этих звезд находится только на этапе формирования.