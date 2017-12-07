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Иерусалим – столица Израиля: из-за решения Трампа начались массовые беспорядки

Иерусалим – столица Израиля: из-за решения Трампа начались массовые беспорядки
Палестинцы и военнослужащие Израиля столкнулись между собой в районе Западного берега реки Иордан, передает replyua.net со ссылкой на Sky News Arabia. Отмечается, что акции протеста начались в Вифлееме и Хевроне, журналисты Daily Mail ведут трансляцию с места событий. В соответствии с имеющимися сведениями, в Хевроне многочисленные палестинцы забросали солдат израильской армии камнями. В ответ на это военнослужащие пошли на применение против протестующих резиновых пуль и слезоточивого газа.

Тем временем, в Вифлееме армия Израиля также начали применять специальные средства против протестующих, так как они не согласны с решением президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля. Вместе с тем, Палестинский красный полумесяц проинформировал о пятнадцати пострадавших палестинцах в результате столкновений в городах Тулькарм и Калькилия. В общей сложности, количество принимающих участие в протестах, остается пока неизвестным.

Стоит напомнить, что вчера, 6 декабря, глава Белого дома официально признал Иерусалим столицей Израиля, а также сообщил о переносе в этот город посольства Соединенных Штатов из Тель-Авива.
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