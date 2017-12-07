В ФБР прокомментировали обвинения ГПУ

В пресс-службе американского Федерального бюро расследования (ФБР) сообщили, что сотрудничество этого органа с Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) соответствует тексту Меморандума о взаимопонимании, подписание которого состоялось в июне прошлого года. Как передает replyua.net, об этом идет речь в тексте ответа американского ведомства на запрос «Голоса Америки».
«Данный меморандум дает возможность предоставления сотрудникам ФБР НАБУ и Специальной антикоррупционной прокуратуре (САП) помощи при проведении расследований, подготовки развития. ФБР соблюдает законы Украины и никогда не выходит за пределы, определенные Меморандумом о взаимопонимании», — идет речь в тексте заявления ФБР.
Более того, подчеркивается, что ФБР и их агенты и аналитика работают в НАБУ в рамках временной, ротационной основы и не являются оперативниками. В ведомстве назвали ложью все остальные заявления по этому поводу. Американские разведчики сообщили, что не намерены прекращать работу с НАБУ и САП после скандала. «НАБУ и САП - это молодые организации, которым пришлось столкнуться с большими вызовами в работе», — сказано в сообщении.