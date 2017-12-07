МИД КНДР бьет тревогу: на полуострове неизбежно начнется война

Во внешнеполитическом ведомстве Северной Кореи сделали заявление, что совместные военные учения американских и южнокорейских военных, а также недавние заявления чиновников США свидетельствуют о подготовке Штатов к нанесению удара по КНДР. В частности в ведомстве говорится: «Последним временем, когда Америка проводит невероятных масштабов совместные учения своих и южнокорейских войск в районе Корейского полуострова, которые являются крупнейшими в истории и направлены против Северной Кореи, высокопоставленные политики США одно за другим допускаю заявления воинственного характера, это вызывает тревогу».
Также в МИД КНДР отметили, что все «такого рода заявления со стороны властей США являются не чем иным, как предупреждением о том, что Северная Корея должна готовиться к тому, что на полуострове скоро начнется война». Дипломаты КНДР утверждают, что на сегодняшний день «открытым остается исключительно один вопрос: когда начнется война».