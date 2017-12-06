Трампу рассказали об опасности из-за решения по Израилю

Евгений Ярошенко, аналитик Международного центра перспективных исследований, считает, что существуют факторы, которые помешают Дональду Трампу, главе Соединенных Штатов, признать Иерусалим израильской столицей, сообщает replyua.net.
«Во-первых, внутри американской элиты будет противодействие. Поскольку хоть Израиль и союзник, но все-таки США не выгодно портить отношения с другими странами: Турцией, Египтом, Марокко, которые по-разному относятся к Израилю», - отметил эксперт. Кроме того, Ярошенко уверен, что решение американского президента может усложнить и без того непростые отношения между США и некоторыми европейскими государствами. Эксперт-международник подчеркнул, что по этому спорному вопросу страны Евросоюза продолжают балансировать между Палестиной и Израилем, более того, некоторые из стран Европы, например, Франция, вообще склоняются больше не к Израилю, а к Палестине.
Напомним, Дональд Трамп ранее заявил о том, что американское посольство в Израиле будет перенесено в город Иерусалим. Об этом глава Соединенных Штатов заявил в ходе телефонных переговоров с главами Иордании и Палестины. Палестина, в свою очередь, выступает категорически против этого переноса.