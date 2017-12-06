В США заинтересовались связями Трампа и российского банка ВТБ, который находится под санкциями

Как передает replyua.net, агентство Ройтерс сообщает со ссылкой на «хорошо информированный конфиденциальный источник», что спецпрокурор США Роберт Мюллер издал требование, адресованное Дойче Банку, о предоставлении информации о счетах Дональда Трампа и членов его семьи и движении денег на этих счетах.
Адвокат Трампа Джей Секулоу опроверг это сообщение. Однако, источник Ройтерс сообщил агентству, что требование спецпрокурора уже было выполнено, вся запрашиваемая информация была предоставлена. Офис спецпрокурора по традиции от комментариев отказался. Пресс-секретарь отделения Дойче Банка в Нью-Йорке в ответ на просьбу о комментарии сказал, что «банк всегда серьезно относится к любым законным требованиям властей стран, в которых он работает и сотрудничает с ними».
Известно, что Дойче Банк кредитовал Трампа и его зятя Кушнера на сотни миллионов долларов. Согласно президентской декларации госслужащего он должен этому банку 130 миллионов долларов. Источник Ройтерс сообщил, что следователи интересуются, в частности, тем, не продал ли Дойче Банк часть обязательств Трампа и членов его семьи российскому банку ВТБ, находящемуся под американскими и европейскими санкциями.