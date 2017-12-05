Журналист: «Трамп наломал дров и сделал финт ушами»

Дональд Трамп, президент США, почувствовал нависшую опасность и снова наломал дров у себя в Твиттере. Как передает replyua.net, об этом Иван Яковина, корреспондент Нового времени, пишет в своем блоге.
«Он написал в твиттере, что в начале текущего года уволил Флинна, когда узнал, что тот «врет ФБР». В общем контексте событий это очень интересное признание. Ранее Трамп просил прежнего директора ФБР Джеймса Коми «отпустить Флинна», а когда тот отказался, уволил и его. Выходит, что Трамп, зная о преступлении Флинна, просил Коми «отмазать» своего соратника, а в качестве наказания за отказ совершить должностное преступление, избрал увольнение», - пишет журналист. По его словам, когда Трамп понял, что фактически признал вину, он сделал забавный финт ушами – его адвокат Доуд заявил, что сам написал этот твит, и тут уже история становится запредельной.
«С какого перепоя он вдруг доверил бы его своему адвокату, вообще непонятно (тем более, что Трамп не пьет). Кроме того, Доуд, как к нему ни относиться, - бывший прокурор и крайне опытный юрист. Он ни при каких обстоятельствах не написал бы текст, прямо подставляющий президента под статью», - добавил Яковина.