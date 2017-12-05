Посол США в НАТО: Украина сейчас в приоритете нашего списка сфер

Североатлантический альянс обеспокоен российской агрессией и в Украине, так и по отношению к ряду других союзников, в связи с чем проведение с Кремлем диалога «как раньше» уже не получится. Как передает replyua.net со ссылкой на «Укринформ», такое заявление озвучила посол Соединенных Штатов при НАТО Кей Бейли Гатчисон.
«Не так давно у меня был разговор с Куртом Волкером, в рамках конференции по вопросам безопасности в Галифаксе, и я бы хотела сказать, что Украина в настоящее время находится в ТОПе нашего списка сфер, где мы должны увидеть большую активность Российской Федерации в правильном направлении, однако мы этого пока не видим», – сообщила Кей Бейли Гатчисон. В то же время, продолжила она, пока со стороны Москвы не будут проявлены стремления выполнить минские соглашения и не сядет за стол переговоров, в НАТО не намерены вести дела с РФ «как обычно». «В НАТО выражают решительную поддержку Украине и демонстрирует России, что «бизнеса как обычно» не будет», – заявила посол США в НАТО.
Помимо Украины, подобное отношение к России вызвано и недавними «проделками» российских военных, которые показали, что РФ представляет опасность и для стран Североатлантического альянса.