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Деньги дороже свободы: Манафорт продолжает поддерживает связь с русскими

Деньги дороже свободы: Манафорт продолжает поддерживает связь с русскими
Политтехнолог Пол Манафорт обратился недавно через своих адвокатов в суд с просьбой освободить его от домашнего ареста и разрешить ограниченные передвижения в пределах США под залог его недвижимости стоимостью свыше 11 миллионов долларов. Сегодня прокуроры из офиса спецпрокурора Роберта Мюллера направили в суд письмо, в котором известили суд о том, что в прошлый четверг, 30 ноября, Манафорт в течение всего дня дистанционно работал совместно со своим «давним коллегой из России, известным своими связями с российской разведкой» над статьей, посвященной работе Манафорта на Януковича в Украине. Как передает replyua.net, об этом сообщает американский телеканал NbcNews.

Прокуроры заявили, что по условиям домашнего ареста Манафорт не имеет права нигде, кроме как на допросах у следователей, в здании суда и в беседах со своими адвокатами, говорить о каких-либо делах, касающихся предъявленных ему обвинений. По мнению прокуроров написание статьи, хотя еще не опубликованной, является нарушением условий домашнего ареста. В связи с этим прокуроры просили суд отказать Манафорту в освобождении из-под домашнего ареста.

Человеку грозит 15 лет тюрьмы и, возможно, еще много других потенциальных обвинений, а он пишет совместную статью о своих «подвигах» с кем-то, «близким к российской разведке», являющимся его «давним коллегой», даже не принимая во внимание, что ФБР с очевидностью за этим «близким к российской разведке» следит и записывает его разговоры.
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