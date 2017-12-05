Сотрудники Белого дома начали паниковать из-за вероятной прослушки – СМИ

По информации журналистов издания Politico, сотрудники Белого дома, а также бывшие помощники американского президента Дональда Трампа все чаще панически боятся возможности того, что их прослушивают, передает replyua.net. В том числе, отмечается, что после согласия бывшего советника по вопросам нацбезопасности Майкл Флинн на сотрудничество со следствием, начались усиливаться тревоги, связанные с другим секретным соглашением, подписанным летом бывшим помощником кампании Джорджем Пападопулосом, сотрудничество с которым несколько месяцев было секретом.
«Каждый является параноиком. Все считают, что их записывают», — рассказал журналистами источник, приближенный к Белому дому Трампа.
По информации адвокатов Белого дома и частных юристов, представляющих нынешних и бывших помощников Трампа, после того, как им стало известно о досудебных соглашениях о сотрудничестве со следствием Пападопулоса и Флинна, они в экстренном порядке начали звонить своим клиентам. В том числе, они интересовались вопросом о том, разговаривали ли они с бывшими коллегами о чем-то, что могло бы быть тайно записано.