В Госдепе выразили обеспокоенность из-за ситуации с НАБУ

Госдеп Соединенных Штатов сделал официальное заявление о том, что история с агентами НАБУ в Украине вызывает серьезную обеспокоенность в Вашингтоне.
Как передает replyua.net со ссылкой на заявление, распространенное американским ведомством, в Госдепе подчеркнули, что аресты сотрудников НАБУ могут подорвать ту международную поддержку, которая на протяжении последних лет оказывалась Киеву. «Последние события в Украине, включая срыв расследования дела о коррупции на высоком уровне, арест сотрудников НАБУ, захват секретных досье НАБУ вызывают обеспокоенность в связи с сомнениями в приверженности Украины борьбе против коррупции», - сказано в заявлении Госдепа.
Напомним, что ранее в Государственной миграционной службе Украины распространили заявление о том, что один из агентов НАБУ был задержан во время попытки дать взятку чиновнику из миграционной службы. Однако в НАБУ упорно продолжают говорить о том, что СБУ и Генеральная прокуратура специально сорвали спецоперацию по раскрытию коррупционной схемы в Государственной миграционной службе.