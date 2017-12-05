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Российский посол в США вручил Макфолу презент – бутылку водки

Российский посол в США вручил Макфолу презент – бутылку водки
Майкл Макфол, бывший американский посол в РФ, на своей странице в Фейсбуке разместил фото и рассказал о том, что Анатолий Антонов, новый российский посол в Соединенных Штатах, подарил ему бутылку водки, информирует replyua.net.

Макфол разместил не только снимок презента, но и небольшой пост о своем российском коллеге. «Подарок от посла Антонова. Спасибо!», - подписал снимок Макфол. Нужно отметить, что в должности американского посла в РФ Макфол проработал всего пару лет – с 2012 по 2014 год. Ранее он занимал должность помощника американского президента (Барак Обама) по вопросам национальной безопасности.

Сейчас послом США в России является Джон Хантсман, который занял эту должность совсем недавно. Что касается Антонова, то свою должность он получил тоже не так давно, сменив на посту Сергея Кисляка, которые был послом России в Соединенных Штатах рекордное время – девять лет.

Российский посол в США вручил Макфолу презент – бутылку водки
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