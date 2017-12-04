Трамп пожалел по-отцовски Флинна, после чего издевательски подколол Клинтон

Перед отлетом в понедельник утром в Юту, президент США Дональд Трамп заявил журналистам, выйдя из Белого Дома: «Мне очень жаль Флинна. Он один раз соврал ФБР, и они сломали ему жизнь. Хиллари Клинтон много раз врала ФБР и ей ничего за это не было. Это очень нечестно. Я считаю, что это постыдно». Как передает replyua.net, об этом сообщает американский телеканал NBCNEWS.
СМИ сообщает, то, что Флинн дал ложные показания ФБР, доказано следствием и вина признана самим Флинном. По своему обыкновению Трамп решил перевести стрелки на Клинтон, но при этом в своей обычной же манере выдвинул против нее совершенно бездоказательное обвинение. Да и неинтересно это никому, просто потому, что Клинтон – пенсионерка и больше не имеет отношения к политике.
В то же время выяснилось, что субботний твит Трампа, в котором тот стыдил Флинна за то, что он врал ФБР, а также написал, что уволил Флинна за то, что тот врал ФБР и вице-президенту, был написан не Трампом. Один из личных адвокатов президента Джон Дауд в интервью новостному сайту Axios сказал, что черновик этого твита написал он, Дауд, а также то, что этот твит не может быть свидетельством препятствования правосудию так как по его, Дауда, мнению, президент не может в принципе быть обвиненным в препятствовании правосудию, поскольку является руководителем всех правоохранительных структур в стране. Журналисты отмечают, что Ричард Никсон придерживался такого же мнения, но был вынужден уйти в отставку из-за обвинений в препятствовании правосудия. А два его генеральных прокурора по тому же обвинению были признаны виновными и получили тюремные сроки.