валюта
СпецтемаБлогер: теперь окончательно стало ясно на кого работает Саакашвили

Трамп пожалел по-отцовски Флинна, после чего издевательски подколол Клинтон

Трамп пожалел по-отцовски Флинна, после чего издевательски подколол Клинтон
Перед отлетом в понедельник утром в Юту, президент США Дональд Трамп заявил журналистам, выйдя из Белого Дома: «Мне очень жаль Флинна. Он один раз соврал ФБР, и они сломали ему жизнь. Хиллари Клинтон много раз врала ФБР и ей ничего за это не было. Это очень нечестно. Я считаю, что это постыдно». Как передает replyua.net, об этом сообщает американский телеканал NBCNEWS.

СМИ сообщает, то, что Флинн дал ложные показания ФБР, доказано следствием и вина признана самим Флинном. По своему обыкновению Трамп решил перевести стрелки на Клинтон, но при этом в своей обычной же манере выдвинул против нее совершенно бездоказательное обвинение. Да и неинтересно это никому, просто потому, что Клинтон – пенсионерка и больше не имеет отношения к политике.

В то же время выяснилось, что субботний твит Трампа, в котором тот стыдил Флинна за то, что он врал ФБР, а также написал, что уволил Флинна за то, что тот врал ФБР и вице-президенту, был написан не Трампом. Один из личных адвокатов президента Джон Дауд в интервью новостному сайту Axios сказал, что черновик этого твита написал он, Дауд, а также то, что этот твит не может быть свидетельством препятствования правосудию так как по его, Дауда, мнению, президент не может в принципе быть обвиненным в препятствовании правосудию, поскольку является руководителем всех правоохранительных структур в стране. Журналисты отмечают, что Ричард Никсон придерживался такого же мнения, но был вынужден уйти в отставку из-за обвинений в препятствовании правосудия. А два его генеральных прокурора по тому же обвинению были признаны виновными и получили тюремные сроки.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Между Украиной и США может возникнуть огромный скандал, если слова Сытника подтвердятся

Срочно: Звезда «Сватов» сделал новое громкое заявление в адрес Украины
Важное за сутки
04 дек 2017
11933

Между Украиной и США может возникнуть огромный скандал, если слова Сытника подтвердятся

Как передает replyua.net, с каждым днем в противостоянии НАБУ и Генпрокуратуры появляются новые остросюжетные подробности. Так в эфире телеканала «1+1» вчера Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что вся

04 дек 2017
6571

Блогер: протрезвейте уже – главный враг Путина – это Порошенко, а Саакашвили – некогда балабол, а сегодня – откровенно полезный идиот

После марша за импичмент, закон о котором уже 5 лет, как принят Верховной Радой, Саакашвили устроит новый перформанс о спасении им же телеканала Ньюс Ван и это все под гневные заклинания о том, как

04 дек 2017
4577

«Наше терпение долго было ангельским»: Ващиковский выступил с очередным громким заявлением в адрес Украины

Глава Министерства иностранных дел Польши Витольд Ващиковский, комментируя нынешние непростые отношения между Киевом и Варшавой, в интервью журналистам местного издания Polska The Times заявил, что в

Последние новости

Трамп пожалел по-отцовски Флинна, после чего издевательски подколол Клинтон

Блогер: пока Саакашвили раскачивает страну, Мариуполь у Путина уже на прицеле

В Украине катастрофическая нехватка рабочих специальностей

Розенко рассказал, за счет чего в 2018 году в Украине повысят зарплату

Борьба с коррупцией в Украине: в США поддержат НАБУ и САП

В Украине фанатеют от обладательницы «Золотого граммофона», не жалея миллионы гривен

Блокада NewsOne завершилась: Активисты хотят соорудить блокпост и проверять документы

Ахеджаков: после завершения «бессрочной» акции «Импичмент президенту», сразу же стартовала еще одна акция

Нацсовет по вопросам TV осудил блокировку NewsOne

Павел Нусс: «михо-парашютистам» пора собирать чемодан, ибо им попросту народ не доверяет

Луценко сознательно вводит украинцев в заблуждение, - НАБУ

КрымSOS: На полуострове зафиксированы 149 случаев пыток

Суд выпустил экс-комбата «Донбасса» Виногородского из СИЗО

Поножовщина в Одесской области: В ходе ссоры военнослужащий убил своего сослуживца

Мясо хотят заменить сухим молоком: Чем будут кормить армию Украины?

В «Л/ДНР» боевики арестовали четырех российских военных

Собчак: Коррупционную систему в России построил Путин, но мне не нравится, когда его лично оскорбляют

У кума Путина анонсировали уголовное преследование против журналистов «Радио Свобода»

В Минобороны не уволили замминистра, которого подозревают в миллионных растратах

Ващиковский: Украина допустила ошибку, согласившись на нормандский формат

 Новости за день