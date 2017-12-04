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США возобновили выдачу американских виз в России

США возобновили выдачу американских виз в России
Американское посольство в РФ проинформировало о возобновлении выдачи виз российским гражданам. Как передает replyua.net, такая информация сегодня появилась на официальном сайте посольства Соединенных Штатов в РФ.

Отмечается, что выдача американских виз снова возобновится в трех российских городах – Владивостоке, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге. «Посольство США в Москве также продолжит проводить собеседования на иммиграционные, диверсификационные и неиммиграционные визы в ограниченном объеме», - сказано в заявлении дипломатов. Джон Хантсман, американский посол в РФ, при этом подчеркнул, что США не смогут снова выдавать визы в прежних объемах, поскольку российские власти сократили численность сотрудников американских учреждений в РФ, а объемы работы остаются очень большими.

«Мы продолжаем выполнять свою работу со значительно сокращенным кадровым составом, что неизбежно подразумевает сокращенный объем визовых услуг. Хотя мы рады возобновить этот процесс, его ограниченный характер по-прежнему является печальным последствием решения правительства РФ», - заявил дипломат.
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