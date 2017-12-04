WSJ: Трамп изменит стратегию борьбы с Россией

В Соединенных Штатах Америки начали работать над новой стратегией национальной безопасности, в которой будет предусмотрена стратегия борьбы с российской агрессией. Как передает replyua.net, об этом идет речь в материале авторитетного издания The Wall Street Journal. Журналисты, в частности, отметили, что новая стратегия также будет предусматривать борьбу с угрозами со стороны официальных Тегерана, Пекина, Пхеньяна, а также «попытке Кремля проводить пропаганду на Западе». В настоящее время известно, что над новой стратегией начали работать с марта 2017 года, когда Герберта Макмастера назначили на должность советника по национальной безопасности.
В свое время Макмастер сообщил, что в новом документе речь будет идти о «сохранении мира через применение силы», противостоянии Китаю, России, КНДР и Ирану, а также преодолении терроризма на Ближнем Востоке.
Напомним, что ранее экс-советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн заявил о даче ложных показаний ФБР по поводу своих контактов с россиянами. На это уже прореагировал глава Белого дома.