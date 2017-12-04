Хантсман пояснил, чем занимается Курт Волкер

Курт Волкер, спецпредставитель США по Украине, комментируя ситуацию на востоке страны, всегда высказывает мнение или позицию, которые были выверены и согласованы в Вашингтоне.
Как передает replyua.net со ссылкой на Ведомости, об этом заявил Джон Хантсман, посол США в России. «Его позиция – это больше чем позиция просто госдепартамента, он представляет сразу несколько министерств. И прежде чем быть озвученной на переговорах с Сурковым, эта позиция тщательно выверяется и согласовывается внутри правительства Соединенных Штатов», - подчеркнул американский дипломат. По его словам, Волкер координирует работу со всеми высокопоставленными лицами США – министром обороны, госсекретарем и советником по нацбезопасности, а Дональд Трамп, глава государства, внимательно следит за тем, что говорит и делает спецпредставитель.
«Я это знаю, потому что сам присутствовал на многих встречах, где Волкер выступал. И многие люди внимательно за его работой следят. Если прогресс будет достигнут, это станет свидетельством, что мы движемся в правильном направлении», - добавил Хантсман.