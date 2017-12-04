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Хантсман пояснил, чем занимается Курт Волкер

Хантсман пояснил, чем занимается Курт Волкер
Курт Волкер, спецпредставитель США по Украине, комментируя ситуацию на востоке страны, всегда высказывает мнение или позицию, которые были выверены и согласованы в Вашингтоне.

Как передает replyua.net со ссылкой на Ведомости, об этом заявил Джон Хантсман, посол США в России. «Его позиция – это больше чем позиция просто госдепартамента, он представляет сразу несколько министерств. И прежде чем быть озвученной на переговорах с Сурковым, эта позиция тщательно выверяется и согласовывается внутри правительства Соединенных Штатов», - подчеркнул американский дипломат. По его словам, Волкер координирует работу со всеми высокопоставленными лицами США – министром обороны, госсекретарем и советником по нацбезопасности, а Дональд Трамп, глава государства, внимательно следит за тем, что говорит и делает спецпредставитель.

«Я это знаю, потому что сам присутствовал на многих встречах, где Волкер выступал. И многие люди внимательно за его работой следят. Если прогресс будет достигнут, это станет свидетельством, что мы движемся в правильном направлении», - добавил Хантсман.
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