Посол США: Волкер выражает четко согласованную с Вашингтоном позицию

В беседе с журналистами издания «Ведомости» посол США в России Джон Хантсман заявил, что специальный представитель американского Госдепа по Украине Курт Волкер в интервью Politiko выразил точку зрения, четко согласованную с Вашингтоном, передает replyua.net. «Его позиция является нечто большим, чем мнением просто Государственного департамента, он представляет сразу несколько министерств. И перед тем, как озвучить ее на переговорах с Сурковым, эта позиция тщательно выверяется и согласовывается внутри правительства Соединенных Штатов», — сказал дипломат.
Более того, со слов Хантсмана, Волкер – это уважаемый и опытный дипломат, который хорошо разбирается в проблемах региона.
«Он согласовывал и продолжает согласование своей работы с госсекретарем, главой оборонного ведомства и советником по национальной безопасности. Также за его работой внимательно следит президент. Мне об этом известно, я лично присутствовал на многих встречах, где Волкер выступал. И многие люди очень внимательно следят за тем, как он работает. В случае достижения прогресса, это станет подтверждением того, что мы движемся в правильном направлении», — подчеркнул американский посол.