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В Белом Доме «прокололись», заявив, что Россия помогла Трампу выиграть выборы в США

В Белом Доме «прокололись», заявив, что Россия помогла Трампу выиграть выборы в США
Как передает replyua.net, американская Нью-Йорк Таймс, на основании утечек e-mail-ов из комиссий Конгресса, расследующих Рашагейт, сообщила о том, что 29 декабря 2016 года советник переходной команды Трампа, Кэйт Макфарланд, ставшая впоследствии заместителем советника президента по национальной безопасности написала в электронном письме коллеге, что санкции, объявленные несколькими часами ранее администрацией Обамы в ответ на вмешательство России в выборы, «были направлены на дискредитацию победы мистера Трампа». «Санкции также могут сделать намного более трудным для мистера Трампа ослабление напряженности в отношениях с Россией, которая только что помогла ему выиграть выборы в США».

Это сообщение было адресовано Томасу Боссерту, тогда сотруднику переходной команды Трампа, а ныне советнику президента по вопросам внутренней безопасности, а он переслал это сообщение Майклу Флинну, будущему советнику по национальной безопасности, Райнсу Прибасу, будущему руководителю аппарата сотрудников Белого Дома, Стиву Бэннону, будущему главному стратегу Белого Дома и Шону Спайсеру, будущему пресс-секретарю с припиской «Мы должны защитить законность выборов».

СМИ отмечает, что Кэйт Макфарланд, которую называли «мозгом Флинна», была недавно номинирована президентом на должность посла США в Сингапуре и ожидает сейчас утверждения своего назначения в Сенате. Просто любопытно, утвердят ее республиканцы, имеющие большинство в Сенате в два голоса или нет. Это будет важным индикатором их настроений.
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