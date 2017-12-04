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Сотрудники НАСА заявили о нахождении Нибиру

Сотрудники НАСА заявили о нахождении Нибиру
Специалисты американского космического агентства НАСА заявили об обнаружении экзопланеты, которая поражает своими размерами. Как информирует replyua.net, сотрудники рассказали, что планета WASP-18b имеет очень необычную структуру, и сам факт ее существования ставит под сомнение все законы физики.

Конспирологи, как, впрочем, и сами сотрудники НАСА, не исключили, что обнаруженный астрономами объект – и есть загадочная планета Нибиру, которая может столкнуться с Землей. По словам Кайла Шеппарда, сотрудника Центра управления космическими полетами Годдарда, состав обнаруженного космического объекта противоречит законам физики. Верхние слои атмосферы обнаруженного космического тела содержат в большей составляющей монооксид углерода, подобная особенность не встречалась до сих пор ни у одной из представительниц экзопланет.

После таких заявлений конспирологи стали распространять информацию о том, что обнаруженная экзопланета – это Нибиру, и их прогнозы относительно приближения к Земле обязательно сбудутся в скором времени. Однако астрономы говорят, что экзопланета расположена в другой звездной системе, и она никогда не приблизится к Земле.
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