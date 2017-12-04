Макмастер: «Пора переходить к жесткому диалогу с Россией»

Генерал Герберт Макмастер, советник Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности, заявил о том, что Соединенные Штаты должны переходить к жесткому диалогу с Россией, поскольку она совершает подрывные действия в Европе и поддерживает режим Башара Асада в Сирии.
Как информирует replyua.net со ссылкой на телеканал ABC News, Макмастер подчеркнул, что пришло время для более жесткого разговора. «Настало время для жесткого разговора с Россией. Нужно ставить вопрос о поддержке РФ сирийского режима и подрывных действий России в Европе», - заявил советник американского президента. Напомним, что ранее генерал высказал беспокойство по северокорейской проблеме. Макмастер отметил, что с каждым днем угроза начала военных действий между КНДР и США продолжает возрастать.
29 ноября Северная Корея запустила еще одну баллистическую ракету. В Пхеньяне при этом заявили, что новые баллистические ракеты способны долететь до американского побережья и упасть в любой точке Соединенных Штатов. Ким Чен Ын, северокорейский лидер, по его словам, не собирается сворачивать ядерную программу.