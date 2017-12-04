валюта
СпецтемаРоман Доник: в очередной раз убеждаюсь в хитрости и мудрости Порошенко

Уровень доверия на нуле: в США поставили Москве важное условие для Украины

Уровень доверия на нуле: в США поставили Москве важное условие для Украины
Соединенные Штаты Америки могут пойти на улучшение отношений с Россией только после того, как решится вопрос Украины. Как передает replyua.net, такое заявление в интервью «Ведомостям» озвучил американский посол в РФ Джон Хантсман.

«Сложившаяся ситуация в Украине представляет некоторые сложности, а ведь как раз Украина, возможно, единственная такая важная тема, которая могла бы вдохнуть новую жизнь в двусторонние отношения Москвы и Вашингтона... Украинский вопрос имеет критически важное значение для восстановления наших отношений с Москвой», — сказал дипломат, отметив, что российско-американские отношения усложнились после вмешательства Кремля в выборы президента США в 2016 году. «Однако изначальная причина сложных отношений - ситуация в Украине», — добавил Хантсман. При этом посол сообщил, что он не теряет надежду на дальнейшее улучшение отношений и ради этого согласился быть представителем США в России. По мнению дипломата, сейчас отношения между Вашингтоном и Москвой находятся на нулевом уровне.

Ранее сообщалось, что в акватории Черного моря состоялась тренировка кораблей украинских ВМС и американского эсминца.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Роман Доник: в очередной раз убеждаюсь в хитрости и мудрости Порошенко

Срочно: Звезда «Сватов» сделал новое громкое заявление в адрес Украины
Важное за сутки
03 дек 2017
10793

МОК все же допустил Россию на Олимпиаду, но в унизительном статусе

Сборная команда Российской Федерации все же будет допущена к участию в зимних Олимпийских играх, однако в нейтральном статусе. Как передает replyua.net, об этом сообщили журналисты издания «Советский

03 дек 2017
8442

Блогер: это настоящая красивая победа врагов в информационной гибридной войне

Как передает replyua.net, пока все с восторгом следили за Михеилом Саакашвилип и его цирком, комментируя его перформансы и геройские качества по защите телеканала Ньюз Ван, еще один телеканал,

Последние новости

Посол США: Волкер выражает четко согласованную с Вашингтоном позицию

Главную елку страны привезли в Киев

Строительство Керченского моста: оккупанты заявили об установленных всех опорах автодорожной части

Романенко: в случае очередного народного импичмента мы получаем на манеже все тех же, разбавленных недалекими грузинами

Сотрудники НАСА заявили о нахождении Нибиру

Приходько рассказала, как теперь к ней относятся российские артисты

Дипломат: Статус Минских договорённостей в Украине нужно «обнулить»

В Белом Доме «прокололись», заявив, что Россия помогла Трампу выиграть выборы в США

Пономарь: «В первый зимний понедельник – только военные новости»

Чалый хочет примирить ГПУ и НАБУ

Блогер: протрезвейте уже – главный враг Путина – это Порошенко, а Саакашвили – некогда балабол, а сегодня – откровенно полезный идиот

Макмастер: «Пора переходить к жесткому диалогу с Россией»

Глава СБР грозится подать в суд на Родченкова за клевету

Между Украиной и США может возникнуть огромный скандал, если слова Сытника подтвердятся

Скандальный нардеп заявила о госперевороте на Майдане

Братья Уинклвоссы стали первыми биткоиновыми миллиардерами

Эксперт рассказал о двух наибольших долгах Украины перед Крымом

СМИ: «Если США начнут войну с КНДР, у Украины не останется союзников в конфликте с Россией»

Блогер: свою личную «блокаду» «рыговских» и прочих вражеских каналов начал два с лишним года назад

Эмиратская компания вложит в украинскую портовую отрасль миллиард долларов

 Новости за день