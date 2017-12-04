Уровень доверия на нуле: в США поставили Москве важное условие для Украины

Соединенные Штаты Америки могут пойти на улучшение отношений с Россией только после того, как решится вопрос Украины. Как передает replyua.net, такое заявление в интервью «Ведомостям» озвучил американский посол в РФ Джон Хантсман.
«Сложившаяся ситуация в Украине представляет некоторые сложности, а ведь как раз Украина, возможно, единственная такая важная тема, которая могла бы вдохнуть новую жизнь в двусторонние отношения Москвы и Вашингтона... Украинский вопрос имеет критически важное значение для восстановления наших отношений с Москвой», — сказал дипломат, отметив, что российско-американские отношения усложнились после вмешательства Кремля в выборы президента США в 2016 году. «Однако изначальная причина сложных отношений - ситуация в Украине», — добавил Хантсман. При этом посол сообщил, что он не теряет надежду на дальнейшее улучшение отношений и ради этого согласился быть представителем США в России. По мнению дипломата, сейчас отношения между Вашингтоном и Москвой находятся на нулевом уровне.
Ранее сообщалось, что в акватории Черного моря состоялась тренировка кораблей украинских ВМС и американского эсминца.