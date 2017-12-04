Хантсман рассказал, как можно восстановить отношения США и России

Джон Хантсман, американский посол в России, заявил о том, что восстановление нормальных отношений между РФ и США зависит только от ситуации в Украине – если конфликт будет урегулирован, Вашингтон пойдет на сближение с Москвой.
Как передает replyua.net со ссылкой на Сегодня, дипломат подчеркнул, что Украина остается главной темой диалога между РФ и США. «Ситуация в Украине представляет определенные сложности, особенно потому, что заметного прогресса здесь мы не видим. А ведь именно Украина, возможно, единственная такая важная тема, которая могла бы вдохнуть новую жизнь в двусторонние отношения Москвы и Вашингтона. По крайней мере такое сейчас восприятие в США», - заявил Хантсман.
По его словам, именно в Украине «находится ключ, с помощью которого Вашингтон отменит санкции», и Украина представляет критическую важность в том, что касается урегулирования отношений США и России. Напомним, что ранее посол заявил, что считает восстановление суверенитета Украины первым шагом к улучшению отношений между Вашингтоном и Москвой.