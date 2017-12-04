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Эксперт: «Шакалы из левой прессы стали бояться Трампа»

Эксперт: «Шакалы из левой прессы стали бояться Трампа»
Накануне от работы был отстранен редактор ABC News за публикацию фейковых новостей. Брайан Росс разместил лживую новость о том, что Майкл Флинн даст показания против Трампа, и якобы он по указке американского президента связывался с Россией. Как информирует replyua.net, об этом израильский эксперт Соломон Манн пишет на своей странице в Фейсбуке.

По его словам, после новости об отстранении редактора индексы американских бирж обвалились. «Так и осталось бы все это незамеченным, и мерзавец не понес бы никакого взыскания, если бы не Твиттер Трампа, который посоветовал фирмам, потерявшим на обвале акций миллионы долларов, обратиться с иском против ABC News и лично против этого обманщика. А вот тут реакция АВС была мгновенной, шакалье испугалось суда. Эта история показала очень важные вещи», - пишет Манн.

По его словам, становится понятно, что Трамп победил – рынок верит ему и боится ухода президента, кроме того, шакалы из левой прессы тоже стали Трампа бояться, и они моментально реагируют на критику президента в его Твиттере – это показало, насколько Трамп укрепился на посту президента США.
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