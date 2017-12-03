В Северной Корее анонсировали начало ядерной войны

Как информирует replyua.net, Пхеньян воспринимает военно-воздушные учения Vigilant Ace в тихоокеанском регионе, которые будут длиться пять дней, как «всестороннюю явную провокацию против Ким Чен Ына и его народа». При этом ответственность за возможную эскалацию конфликтной ситуации Корейская Народно-Демократическая Республика возлагает на власти Соединенных Штатов Америки, которые она называет «поджигателем войны».
Насколько известно, воздушные маневры Vigilant Ace – это самые крупные из когда-либо ранее проводившихся Белым домом и властями Южной Кореи военные учения. Примечательно, что в них примут участие порядка 12 тысяч американских военных, более 230 боевых самолетов, в частности и многоцелевые истребители пятого поколения Lockheed Martin F-22 Raptor и бомбардировщики Lockheed Martin F-35 Lightning II.