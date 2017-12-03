Советник Трампа сообщил о готовности США поставлять Украине нелетальное оружие

В Соединенных Штатах Америки готовы содействовать укреплению оборонительной способности украинских Вооруженных сил через обеспечение ее нелетальными видами вооружения. Как передает replyua.net со ссылкой на Fox News, такое заявление озвучил в рамках Форума по безопасности в штате Калифорния советник президента США по национальной безопасности Герберт МакМастер. По его словам, американская сторона в дальнейшем намерена помогать в усилении оборонных возможностей Украины через предоставление нелетального вооружения. Также советник главы Белого дома добавил, что сейчас со стороны Украины делаются серьезные шаги в реформировании Вооруженных сил и реализации важных правительственных реформ.
«С моей точки зрения, Российской Федерации будет достаточно непросто значительных успехов в расширении территории, которая находится сейчас у них под контролем, после вторжения в Украину», – отметил Герберт МакМастер.
Ранее бывший глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко заявил, что причиной, из-за которой Вашингтон не спешит передавать Киеву летальное оружие, являются внутренние проблемы в самой Украине.