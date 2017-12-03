Вероятность отставки Тиллерсона: в России увидели радикализацию США по отношению к Кремлю

В интервью журналистам издания «Апостроф» известный российский оппозиционер Константин Боровой заявил, что вероятность ухода со своей должности государственного секретаря Соединенных Штатов Рекса Тиллерсона будет свидетельствовать о более жесткой позиции Белого дома по отношению к российской власти, передает replyua.net. Вместе с тем, Боровой отметил, что позиция Тиллерсона была очень сдержанной, несмотря на то, что он, время от времени, выступал с очень серьезными заявлениями.
«С моей точки зрения, ситуация может измениться в сторону радикализации точки зрения администрации Трампа, поскольку Рекс Тиллерсон занимал сдержанную, дипломатичную позицию. Более того, известно, что у него на самом деле были связи с руководством Российской Федерации. Из-за определенных соображений он не мог себе позволить более радикальную позицию», - считает Боровой. Политик также уверен, что поводом для отставки Тиллесона могут стать его резкие заявления в адрес непосредственно Дональда Трампа.
Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что в Белом доме всерьез рассматривают вероятность отставки нынешнего главы Госдепа.