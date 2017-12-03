Президент США Дональд Трамп продолжает вести политику, которая шокирует мировое сообщество. На этот раз США в одностороннем порядке вышли из международного соглашения о миграции ООН, дезавуировав крупнейшее «достижение» социалистов, позволявшее юридически оправдывать крупные международные перемещения пауперов и в то же время не отвечать за все последствия, которые имеют такие потоки. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет популярный в Украине израильский аналитик Соломон Манн.
По его словам, наполнение Европы арабскими и африканскими мигрантами, потоками которых умело управляют международные преступные и вообще террористические группировки, превращая потоки бездомных и бесправных людей в денежные потоки, показало насколько страшно работают механизмы созданные социалистами ЕС и США для своего вида «социалистической революции» и прочного взятия в руки власти в мире.
«Хоть я и не склонен к конспирологии, но это такие очевидные вещи, которые просто бросаются в глаза. Тем более что социалисты не скрывают, что именно такое положение вещей и есть их главная цель. На этот раз человечество взяло реванш у глобалистов, надеюсь, не последний», – резюмировал Манн.