СМИ рассказали о планах Трампа по антироссийским санкциям

После президентских выборов Соединенные Штаты хотели «задобрить» Украину, чтобы она согласилась на отмену антироссийских санкций. Как информирует replyua.net со ссылкой на Reuters, вопросами по отмене санкций занимался Майкл Флинн, бывший советник Трампа по национальной безопасности.
Отмечается, что он вел переговоры с РФ, и после победы Трампа Флинн должен был поддержать проект по строительству в странах Ближнего Востока атомных реакторов. Этот проект должен был реализовываться после снятия санкций с России. В агентстве ACU Strategic Partners, которое занимается консультированием в сфере атомной энергетики, утверждали, что Трамп был заинтересован в сотрудничестве с Россией.
Однако для заключения выгодного контракта с российской стороной Вашингтону необходимо было заключить сделку с Украиной, чтобы она согласилась на смягчение антироссийских санкций. Агентство сообщает, что США хотели предложить «Турбоатому», украинской компании, договор на производство турбин для реакторов в странах Ближнего Востока, и этот контракт оценивался в 45 миллионов долларов.