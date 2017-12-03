В эту среду США заявят о признании Иерусалима столицей Израиля, – эксперт

В среду ожидается заявление США о признании Иерусалима столицей Израиля и о начале перевода посольства в Иерусалим. Естественно, администрация Белого Дома пыталась всячески потянуть время, чтобы не спешить с этим самым переводом, но отчитаться о том, что она выполнила предвыборные обещания Дональда Трампа. Как передает replyua.net, об этом у себя в Facebook сообщил израильский политолог Соломон Манн.
По его словам, на самом деле Израилю совершенно безразлично, где де факто будет американское посольство – Израилю важно признание Иерусалима столицей, чтобы отсечь мечты мусульманских стран не мытьем так катанием повернуть вспять ход истории.
Соломон Манн рассуждает, Дональд Трамп пытается всячески выиграть гонку у Владимира Путина, который первым признал Иерусалим столицей Израиля, хоть и не объединенный, а западный. «У Израиля есть время и есть терпение: мы ждали 70 лет всемирного признания Иерусалима столицей нашей страны и отказа от границ 1948 года. Ничего страшного с нами не случится, если мы еще 50 лет подождем до признания Объединенного Иерусалима и границ 1981 года», – подчеркнул Манн.