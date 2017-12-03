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Журналист: Путину опять удалось скрыть свои связи с командой Трампа

Журналист: Путину опять удалось скрыть свои связи с командой Трампа
Обвинения Майкла Флинна это опять какой-то мыльный пузырь. То есть ложь агенту ФБР, в этом он признан виновным, это действительно преступление, но информация о том, что он согласился сотрудничать со следствием и давать показания против Трампа звучит как-то неубедительно. Потому что дальше сообщается, что именно Трамп после победы на выборах дал Флинну указание общаться с российским посольством. Как передает replyua.net, об этом в эфире одного из телеканалов заявил украинский журналист Юрий Луканов.

Он отмечает, что пресса, которую Трамп называет ангажированной, не упоминает, что новоизбранный президент давал указание Флинну общаться с русскими. То есть не только с русскими, но и с другими посольствами, а это не является преступлением. Так же, как и возможные переговоры о снятии санкций с россиян. Мы можем считать их преступлением против здравого смысла, но мы не можем утверждать, что это преступление по критериям Уголовного кодекса.

Юрий Луканов напомнил, что Флинна освободили после того, как он контактировал с вице-президентом Майком Пенсом и наврал ему о сути разговоров с российским послом Сергеем Кисляком. Дональд Трамп, который известен своими эпатажными твитами, на этот раз написал следующее : «Я должен освободить генерала Флинна, потому что он лгал вице-президенту и ФБР. Он был признан виновным за свою ложь. Это стыд, потому что его действия в течение переходного периода были законны. Там нечего было скрывать». Журналист отметил, что здесь с ним трудно не согласиться.
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