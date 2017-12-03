Макмастер: «Угроза войны США и КНДР увеличивается с каждым днем»

Вероятность начала войны между Северной Кореей и Соединенными Штатами на сегодняшний день очень высокая, и ядерные амбиции Ким Чен Ына серьезно угрожают национальной безопасности США. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Фокс Ньюз, такое заявление прозвучало от Герберта Макмастера, советника Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности. По его словам, риск начала военных действий возрастает с каждым днем.
«Самая непосредственная угроза Соединенным Штатам и миру – это угроза, которую представляет режим-изгой в Северной Корее и его постоянные попытки развивать свой ядерный потенциал на большие расстояния», - заявил советник Трампа. Также Макмастер отметил, что Соединенные Штаты должны объединиться со своими союзниками, чтобы убедить северокорейского лидера в том, что необходимо отказаться от своих намерений, угрожающих человечеству.
Напомним, что несколько дней назад КНДР запустила еще одну баллистическую ракету. При этом в Пхеньяне заявили о том, что она может достичь побережья США. Ракета пролетела около тысячи километров, после чего упала в экономической зоне Японии.