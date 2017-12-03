На следующей неделе в США могут остановиться все учреждения федерального правительства – от министерств до государственных музеев

Как передает replyua.net, американские СМИ сообщают, что следующая неделя в США будет горячей в политическом смысле. 8 декабря, в пятницу, заканчивается действие текущего временного бюджета. Если до этого дня не будет принят хотя бы новый временный бюджет, произойдет остановка всех учреждений федерального правительства – от министерств до государственных музеев.
В прошедший вторник президент США Дональд Трамп демонстративно оскорбил лидеров демократов Чака Шумера и Нэнси Пелоси, чтобы сорвать переговоры по бюджету. Исходя из этого, можно прийти к выводу, что президент сам заинтересован в затягивании политического кризиса. Не исключено, что Трамп хочет использовать переговоры по бюджету для того, чтобы «подкупить» неугодных сенаторов.
В США принять бюджет голосами законодателей только из одной партии невозможно в принципе. И потому, что в Сенате для утверждения бюджета требуется 60 голосов, и потому, что законодатели часто голосуют по бюджету, исходя из интересов своих штатов и округов, а не следуя партийной дисциплине и идеологии.