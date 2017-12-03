Соединенные Штаты отказались от участия в глобальном договоре о миграции

По информации американской миссии при ООН, Соединенные Штаты не намерены участвовать в международном договоре о миграции, принятие которого запланировано на следующий год, передает replyua.net. «Сегодня постоянное представительство США при ООН сообщило секретарю ООН о прекращении участия Соединенных Штатов в глобальном договоре о миграции», - отмечается в сообщении представительства. Кроме того, американские дипломаты добавили, что ряд положений нью-йоркской декларации не отвечают политическому курсу США относительно беженцев и мигрантов.
Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что «ни одно государство не сделало столько, сколько США». «Вместе с тем, принимаемые нами решения в сфере миграционной политики должны приниматься только американцами и никем другим», − отмечается в заявлении.
Как известно, в прошлом году администрация президента Барака Обамы стала участником нью-йоркской декларации о миграции. В документе отмечается, что до 2018 года должен быть принят глобальный документ для реагирования на проблему массового перемещения беженцев и мигрантов.