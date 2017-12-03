Трамп озвучил причину отставки Майкла Флинна

Дональд Трамп, глава Соединенных Штатов, признался, что отстранил от должности Майкла Флинна, своего бывшего советника по нацбезопасности, за то, что он лгал ФБР и Майку Пенсу, вице-президенту.
Как передает replyua.net, об этом президент США написал на своей странице в Твиттере. «Я был вынужден уволить генерала Флинна потому, что он лгал вице-президенту и ФБР. Он признал свою вину в этом. Очень жаль, поскольку его действия во время передачи власти (от прошлой администрации нынешней) были законными», - отметил Трамп. При этом он подчеркнул, что совершенно ничего не скрывает от общественности по делу, касающемуся отставки Флинна.
Напомним, что в должности советника Трампа Майкл Флинн проработал меньше месяца. В феврале этого года он подал в отставку после того, как было установлено, что он предоставлял неточную информацию о своих контактах с Сергеем Кисляком, бывшим российским послом в США.