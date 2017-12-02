Эксперт: в США очень важное событие, которое неимоверно укрепит положение Дональда Трампа

Как бы кто не критиковал президента США Трампа за его кадровые ошибки, сегодня Сенат проголосовал за билль о налоговой реформе 51 против 48, причем на стороне демократов голосовал один сенатор республиканец. До этого за подобный билль проголосовала нижняя палата Конгресса. Таким образом, налоговая реформа, в возможность принятия которой практически никто не верил, зная противоречия Белого Дома с республиканскими сенаторами, сделала второй серьезный шаг к своему свершению. Об этом сообщает replyua.net, со ссылкой на израильского блогера и политического обозревателя Соломона Манна.
По его словам, билль предусматривает существенные налоговые послабления для крупного бизнеса и среднего класса. Так для крупного бизнеса предельная ставка налога доведена до 20% с 35%. Конечно такой прыжок не будет сделан мгновенно, но в целом понятно, что это серьезным образом может повлиять на то, чтобы американский бизнес больше не утекал из страны, а оставался дома. Изменение налогового законодательства приведет к серьезнейшим перекосам в мире, поскольку Европа, предпринявшая беспрецедентное количественное смягчение и напечатавшая около триллиона евро, чтобы не дать своей валюте подняться, окажется лицом к лицу перед ситуацией, когда ее продукты, на которые взимается налог до 75%, окажутся неконкурентоспособными.
Блогер отметил, что в целом, веселого мало в расцвете американской экономики: это снова гегемония американского бизнеса, снова диктат и американские подлые штучки на мировой арене, от которых уже полу-мира горько икается последние 50 лет. «Я за то, чтобы социалисты в США не смогли сместить Трампа – иибо это глобальная мировая угроза, но, надеюсь, что и мечта Трампа снова сделать США гегемоном – тоже не сбудется», – отметил Манн.