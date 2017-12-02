Маск анонсировал запуск в космос сверхтяжелой ракеты

Илон Маск, известный американский бизнесмен и изобретатель, заявил о том, что компания SpaceX планирует уже в следующем месяце запустить в космос сверхтяжелую ракету-носитель Falcon Heavy.
Как передает replyua.net, на своей странице в Твиттере бизнесмен написал о том, что старт ракеты запланирован на январь, и ракета будет запущена с космодрома на мысе Канаверал. «Falcon Heavy будет запущена в следующем месяце у стартовой площадки на мысе Канаверал. Гарантирую, что это будет увлекательно», - написал бизнесмен. Напомним, что сверхтяжелая ракета была создана на базе ракеты тяжелого класса Falcon 9. Ранее Маск заявил, что новая ракета сможет доставлять до 54 тонн различного груза на орбиту, и первые испытания проходили еще в начале мая на одном из полигонов в Техасе.
Недавно Илон Маск представил электрическую фуру Semi. Эта разработка компании Tesla произвела настоящий фурор. Semi – первый коммерческий автомобиль, потому что раньше выпускались только премиальные легковые автомобили.