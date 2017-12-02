валюта
СпецтемаСМИ: в Минске Путин шел к Лукашенко странной походкой и на высоких каблуках

Маск анонсировал запуск в космос сверхтяжелой ракеты

Маск анонсировал запуск в космос сверхтяжелой ракеты
Илон Маск, известный американский бизнесмен и изобретатель, заявил о том, что компания SpaceX планирует уже в следующем месяце запустить в космос сверхтяжелую ракету-носитель Falcon Heavy.

Как передает replyua.net, на своей странице в Твиттере бизнесмен написал о том, что старт ракеты запланирован на январь, и ракета будет запущена с космодрома на мысе Канаверал. «Falcon Heavy будет запущена в следующем месяце у стартовой площадки на мысе Канаверал. Гарантирую, что это будет увлекательно», - написал бизнесмен. Напомним, что сверхтяжелая ракета была создана на базе ракеты тяжелого класса Falcon 9. Ранее Маск заявил, что новая ракета сможет доставлять до 54 тонн различного груза на орбиту, и первые испытания проходили еще в начале мая на одном из полигонов в Техасе.

Недавно Илон Маск представил электрическую фуру Semi. Эта разработка компании Tesla произвела настоящий фурор. Semi – первый коммерческий автомобиль, потому что раньше выпускались только премиальные легковые автомобили.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: «Танковый бой на Донетчине»: ВСУ показали, чего стоят

Срочно: Звезда «Сватов» сделал новое громкое заявление в адрес Украины
Важное за сутки
01 дек 2017
11958

Ее нельзя назвать украинской певицей: Зибров жестко обратился к Герою Украины за ее гастроли в России

Известную певицу Софию Ротару следует ассоциировать не с Украиной, а с Советским Союзом, но при этом она является обладательницей высокого звания Герой Украины. Как передает replyua.net, об этом в

01 дек 2017
6091

Портников: дядя Саакашвили, который рвется в Украину, не такой уж простой, но не все об этом расскажут

Как передает replyua.net, украинские информационные ресурсы начали молниеносно распространять информацию о том, что в преддверии акций протеста в столице 3 декабря украинские правоохранители не

01 дек 2017
4072

Прогноз политолога: в первой пятерке «За життя!» - Рабинович, Шуфрич и Савченко

Партия «За життя!» Рабиновича – это самый настоящий приговор украинскому обществу, потому что, по сути, партии такой вообще не существует, а рейтинги есть, и довольно высокие. Похоже, что именно на

Последние новости

Синоптики предупредили о неприятной погоде на следующей неделе

Стало известно, что на самом деле носит Порошенко под одеждой

Нардеп: Новинский и Григоришин – заслужили гражданство Украины, а герой на фронте почему-то нет

Будет дорого: эксперты рассчитали стоимость новогоднего стола-2018

В Интернете обсуждают неожиданный «компромат» на Собчак

Габриэль сделал заявление об аннексии Крыма

СМИ: после победы Трампа РФ вела тайные переговоры с США

Лагерь Саакашвили похож на Майдан так же, как папуасский самолет из кусков дерева и местной растительности похож на настоящий самолет, – блогер

Блогер: ЕС и Украина и далее продолжают финансировать российскую агрессию

Патриотизм Краматорска впечатляет, там нет «русского мира», – блогер

Маск анонсировал запуск в космос сверхтяжелой ракеты

Ахеджаков рассказал, какими иностранцам кажутся наши партии

Барта: «Украинская дипломатия стала самым сильным игроком в Европе»

Журналист озвучил дату масштабного наступления РФ на Украину

Стало известно, какой яд принял хорватский генерал на суде в Гааге

Британская разведка: «Россия остается главной угрозой мировой безопасности»

В Госдепе рассказали, о чем будут говорить Тиллерсон и Лавров в Вене

СМИ сообщили о тайных переговорах США с Россией после победы Трампа

Одесские полицейские ограбили инкассаторов

Синоптики: 2 декабря в Украине похолодает

 Новости за день