В Госдепе рассказали, о чем будут говорить Тиллерсон и Лавров в Вене

Сергей Лавров, глава российского МИДа, и Рекс Тиллерсон, госсекретарь США, должны встретиться в Вене, на полях министерской конференции ОБСЕ, 7 декабря.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Интерфакс, такую информацию предоставил один из чиновников Госдепартамента Соединенных Штатов. Он подчеркнул, что во время встречи Тиллерсон и Лавров обсудят множество вопросов, в том числе ситуацию в Сирии и Украине, а также северокорейскую проблему. Напомним, что Хизер Нойерт, официальный представитель Госдепа, ранее заявила о том, что с 4 по 8 декабря госсекретарь США посетит Париж, Вену и Брюссель. Госсекретарь отправится в Вену 7 декабря, где примет участие в министерской конференции ОБСЕ и проведет отдельную встречу с главой МИД Австрии Себастианом Курцем.
Напомним, что ранее американские СМИ сообщили о том, что Дональд Трамп собирается отправить в отставку Тиллерсона, а на его должность назначить Майка Помпео, действующего главу ЦРУ. Позже Нойерт опровергла эту информацию, однако подтвердила, что у Трампа и Тиллерсона наметились разногласия по многим вопросам, но они продолжают вести диалог, и никакой отставки пока не будет.