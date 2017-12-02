В США рассматривают возможность введения миротворцев на Донбассе

Соединенные Штаты начали рассмотрение вопроса о введение на оккупированные территории Донбасса миротворческого контингента. Как передает replyua.net, об этом накануне, 1 декабря, выступил высокопоставленный чиновник Государственного департамента, информируют «РИА Новости». «Российская Федерация озвучила предложение о миротворческой миссии в Украине, в настоящее время мы его изучаем», - отметил он.
Со слов представителя американского Государственного департамента добавил, что, согласно позиции официального Вашингтона, «эта миссия должна быть организована ООН и не должна просто закреплять присутствие русских». Также отмечается, что украинский вопрос станет одной из главных тем в рамках встречи министров ОБСЕ в австрийской столице, участником которой, в частности, станет госсекретарь США Рекс Тиллерсон.
Между тем, о своем одобрении возможного введения на Донбасс миротворцев ООН заявили 60 процентов опрошенных социологами граждан Украины. В то же время, 25 процентов респондентов не поддержали эту идею, 15 процентов участников опроса сказали, что пока окончательно не определились.