Журналист: еще один соратник Трампа имеет все шансы «сесть» на долгий срок

Бывшего советника Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна могут «посадить». Его обвиняют в том, что он лгал агенту ФБР о своих отношениях с бывшим послом России в США Сергеем Кисляком. Офис специального прокурора Роберта Мюллера, который расследует связи команды Трампа с русскими, назначил слушания по Флинну на сегодня. Как передает replyua.net, об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил украинский журналист и блогер Юрий Луканов.
Он напомнил, что именно за ложь вице-президенту Майклу Пенсу на эту же тему Флинн был освобожден от должности на 21-й день пребывания Трампа у власти. Он утверждал, что не разговаривал с Кисляком о снятии санкций, а на самом деле вел такие разговоры.
Журналист отметил, что еще Флинн может получить наказание за то, что не зарегистрировался как иностранный агент – это нарушение американского законодательства. Лица, работающие для иностранных правительств должны регистрироваться как иностранные агенты. Флинн на заказ турецкого правительства проводил публичную кампанию о депортации Гюлена, которого турки считают организатором попытки переворота в прошлом году в середине июля. Флинн получил от турецкого правительства приблизительно 450 тысяч долларов. Он зарегистрировался как иностранный агент, но уже после того, как был уволен с должности. То есть задним числом. «Пока это и предыдущие обвинения Манафорта и Попадопулуса не имеют никакого отношения к заговору с русскими, в чем пытаются обвинить Трампа», – резюмировал Луканов.