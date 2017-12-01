Пономарь: Флинн рассказал о Трампе все, что он знал, а знал он очень и очень много

Спецпрокурор США Роберт Мюллер подготовил официальное обвинительное заключение в отношении бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна. Об этом сообщает replyua.net, со ссылкой на американский телеканал CNN.
Флинн обвиняется в «умышленной и сознательной даче ложных, мошеннических показаний ФБР о своих беседах с российским послом Кимсляком». Обвинение будет официально предъявлено позднее сегодня в федеральном суде. Возле здания уже собрались сотни журналистов в ожидании доставки туда Майкла Флинна, в надежде, что он даст хоть какой-нибудь короткий комментарий. Флинн является первым высокопоставленным представителем администрации Дональда Трампа, которому предъявляется официальное обвинение в связи с Рашагейтом. Дача ложных показаний ФБР является в США тяжким преступлением.
Комментируя информацию, известный украинский блогер Олег Пономарь заявил, что он прогнозировал еще в мае этого года, что Майкл Флинн согласится сотрудничать со следствием и сегодня весьма очевидно он признает свою вину в менее крупном преступлении, чем могли ему инкриминировать, ведь спецслужбам США хорошо известно о его отмывании денег. В обмен на всю информацию о Трампе Флинн получит смягчающую статью и обвинение.