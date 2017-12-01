Республиканцы отказали Трампу в его странной просьбе

Конгрессмены-республиканцы, а также члены комитета Сената по разведке США отказали Дональду Трампу в странной просьбе. Американский президент попросил их как можно быстрее завершить расследование о вмешательстве России в американские выборы. Как информирует replyua.net со ссылкой на Нью-Йорк Таймс, Трамп получил категорический отказ.
«Это было что-то типа «Я надеюсь, вы закончите с этим как можно скорее», - рассказал Ричард Берр, председатель комитета Сената по разведке, отметив, что Трамп обращался с такой просьбой в начале лета этого года. Берр был не единственным человеком, к которому президент США обращался с такой просьбой.
Стало известно, что американский глава разговаривал о досрочном завершении расследования с Роем Блантом, сенатором от Миссури, и с Митчем Макконеллом, лидером республиканского большинства в Сенате. Представители Республиканской партии отвергли просьбы Трампа, назвав их «действиями новичка в политике, не знакомого с надлежащим поведением президента».